حبس المتهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة 4 أيام

خضع المتهم في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم مقيم بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، وتخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية مخالفا للقانون من أجل تحصيل الأموال وتحقيق الأرباح.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بحيازته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بقصد الاتجار.