السبت 11 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين

القوات المسلحة
القوات المسلحة

تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات التجنيدية، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بإعداد وتجهيز عدد من اللجان التجنيدية تمهيداً لدفعها إلى محافظات مرسى مطروح وجنوب سيناء وأسوان "منطقة حلايب وشلاتين"، لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن تواجدهم وذلك طبقاً للتوقيتات التالية:

محافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 15 -23/2/2023.

محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 11-16/3/2023.

محافظة أسوان " منطقة حلايب وشلاتين " خلال الفترة من 12 – 16/3/2023.

تأتى تلك اللجان التجنيدية فى إطار ما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فيما يخص إنهاء المواقف التجنيدية والرد على كافة الإستفسارات التجنيدية لأبناء تلك المحافظات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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