إحالة عاطل للجنايات لحيازته مواد مخدرة بالمطرية

قررت النيابة العامة بالمطرية، اليوم السبت، بإحالة عاطل للجنايات للمحاكمة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من المخدرات قبل ترويجها على عملائه.

كانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام "عاطل- مقيم بدائرة القسم" بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على "كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول"،

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.