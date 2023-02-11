السبت 11 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عاطل للجنايات لحيازته مواد مخدرة بالمطرية

عاطل
عاطل

قررت النيابة العامة بالمطرية، اليوم السبت، بإحالة عاطل للجنايات للمحاكمة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من المخدرات قبل ترويجها على عملائه.

كانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام "عاطل- مقيم بدائرة القسم" بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على "كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول"، 

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

الأكثر قراءة

«ضاع فى سوق العقارات».. المطرب محمد فؤاد يتعرض للنصب فى 12 مليون جنيه

تردد قناة aea على نايل سات

متاحة كاملة.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الأول ٢٠٢٣

وفاة عريس فى شهر العسل أثناء لعب كرة القدم مع زوجته

«لوشا كعب داير».. نجم التيك توك أمام جهات التحقيق في قضية خطف

موعد قبض مرتبات المعلمين شهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برلمانات العرب وأمنهم الغذائى

علي سعدة

أزمة الغلاء

د. منى حلمى

إعادة فهم العاطفة.. أرقى ما نملك

د. داليا مجدي عبدالغني

معرض الكتاب.. محفل القُرَّاء والكُتَّاب

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «١-٣»

سارة شريف

سوار النار - سسالونيكى

ماجد حبته

مجلس واتفاقية و111 دورة!

مؤمن المحمدي

دونها الرقاب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل الحكومة الإسرائيلية مسئولية استشهاد شاب برصاص المستوطنين

إغلاق عدة طرق فى إسرائيل بسبب الاحتجاجات ضد نتنياهو

أُطلق عليها النار.. سفيرة إسرائيل تتعرض لهجوم فى إسبانيا «فيديو»