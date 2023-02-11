السبت 11 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع آثار تصادم سيارة ملاكى بأتوبيس بأحد شوارع السلام

حادث تصادم
حادث تصادم

دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش المرور لرفع آثار حادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس بأحد الشوارع بمنطقة السلام لتيسير الحركة المرورية من جديد.

كان أصيب شاب في حادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس بأحد الشوارع بمنطقة السلام.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بأتوبيس وانتقلت الخدمات المعنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة قائد السيارة الملاكي بجروح وكدمات في الحادث، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وإزالة حطام الحادث وتسيير حركة السير.

 وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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