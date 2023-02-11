السبت 11 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مرضيش يبيع شكك».. مقتل جزار بكرداسة بسكين «زبون»

جثة
جثة

لقي جزار مصرعه على يد أحد زبائنه طعنا بالسكين بسبب رفضه أن يبقى 100 جنيه من حساب اللحمة بكرداسة.

تلقى قسم شرطة كرداسة إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول جزار مصابا بطعن نافذ في الصدر ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى سيد سعيد، 30 سنة، جزار، وبالفحص تبين أنه يرتدي ملابسه الداخلية والخارجية كما تبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر.

وكشفت التحريات عن أن المجني عليه يعمل جزارًا وأثناء قيامه ببيع لحوم لأحد زبائنه فوجئ بأن المتهم يعطيه الحساب، وطلب منه أن يبقي مبلغ 100 جنيه، وسوف يدفعها له في المرة المقبلة، ولكن المجني عليه رفض وحاول أخذ اللحمة منه، إلا أن المتهم رفض وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاحرة، قام خلالها المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه.

وجرى ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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