السبت 11 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختل توازنه.. النيابة تستعلم عن حالة مصاب سقط من شرفة فيلا بأكتوبر

إسعاف
إسعاف

استعلمت النيابة العامة عن حالة مصاب سقط من علو بعدما اختل توازنه داخل شرفة فيلا بابنى بيتك بـ 6 أكتوبر لبيان الإصابات التي لحقت به.

وكان قد تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد بسقوط أحد الأشخاص من علو.

وانتقل العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث قطاع أكتوبر والمقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر إلى موقع الحادث وتبين وقوع الحادث داخل منطقة ابنى بيتك بـ6 أكتوبر سقط  من علو واختل توازنه.

وبإجراء التحريات تبين أنه اختل توازنه أثناء وقوفه بالشرفة وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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