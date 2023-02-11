تعرف على مطرب حفل ختام كأس العالم للأندية بالمغرب

يشارك اليوم الفنان دحمي التركي في حفل ختام كأس العالم للأندية المقام في المغرب حاليًا.

وتعد هذه المشاركة هي الثانية في البطولات الرياضية لدحمي التركي بعد مشاركته في ختام بطولة كأس الخليج.

نهائي كأس العالم للأندية

تقام المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بين الهلال السعودي ونادي ريال مدريد على استاد مولاي عبد الله في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت المغرب، والساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساء بتوقيت السعودية.

وفي اليوم نفسه تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية بين النادي الأهلي وفلامنجو البرازيلي أيضا اليوم السبت 11 فبراير، على ملعب طنجة، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت المغرب، الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، و06:30 مساء بتوقيت السعودية.

دحمي التركي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اختيار الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا لمباراة ريال مدريد والهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية، واختيار الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة الأهلي وفلامنجو لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.