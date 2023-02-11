المؤبد لزعيم عصابة ومساعده والمشدد 15سنة لـ4 متهمين بالاتجار فى المخدرات ببنها

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، اليوم، بالسجن المؤبد على زعيم عصابة ومساعده، والسجن المشدد 15 عامًا على 4 متهمين آخرين، وتغريم كل منهم نصف مليون جنيه، لاتجارهم في المواد المخدرة.

كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدرات المضبوطة ومبلغ مالي كبير من العملات المحلية والأجنبية، تقارب 3 ملايين جنيه، ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة و3 سيارات ودراجتين ناريتين.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول الهارب من عدة أحكام جنائية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، قد اتخذ من مناطق شبرا الخيمة وبنها وقليوب مركزًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة عبارة عن آيس وهيروين وحشيش وأقراص الترامادول وقام بتكوين شبكة من الموزعين معتادي الإجرام لنقل وترويج المخدرات تضم شقيق زوجته المتهم الثاني والمطلوب على ذمة أحكام لانتمائه الجماعة المحظورة و4 متهمين آخرين.

وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين اتخذوا من مناطق شبرا وبنها وقليوب مقرًا للتوزيع خاصة أمام بعض المدارس وأماكن إقامة الأفراح والحفلات متخذين من الدراجات البخارية والتنكر في زي عمال نظافة حتى لا يشك فيهم أفراد الأجهزة الأمنية.

البداية بورود معلومات للإدارة العامة لمباحث المخدرات وأكدتها تحريات الأمن العام تفيد قيام أفراد التشكيل بالاتجار في المواد المخدة، وفي حملة مكبرة تم ضبط أفراد التشكيل جميعهم والمضبوطات وكمية من المخدرات قاربت قيمتها ٦ ملايين جنيه ما بين تذاكر هيروين وايس و12 ألف قرص ترامادول وكمية كبيرة من الحشيش ونبات البانجو المخدر.