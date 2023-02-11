السبت 11 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023 محافظة أسيوط عبر الدستور

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول في محافظة أسيوط محرك البحث العالمي جوجل خاصة بعد تأخرها على خلاف باقي المحافظات التي ظهرت طوال الأسبوع الماضي لكن نتيجة أسيوط تأخرت حتى بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2023 اليوم السبت 11 فبراير في مختلف المحافظات.

نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023 أسيوط

الجدير بالذكر أن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت 11 فبراير، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة المهنية للعام الدراسي 2022-2023م، بنسبة نجاح بلغت 79.5%.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 عبر الدستور

وفي إطار الخدمات التعليمية التي تقدمها الدستور بصفة تقدم في السطور الأتية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول لطلاب محافظة أسيوط من خلال الرابـــــــــــط التالي وبرقم الجلوس فقط.

بنسبة نجاح 79.5%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط

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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط

ووجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في إعلانه النتيجة ظهر اليوم السبت خالص التهنئة إلى الطلاب الناجحين في الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2022-2023م، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في الفصل الدراسي الثاني وجميع المراحل التعليمية المقبلة.

توزيع نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط 2023

وقال عبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إنه سيتم توزيع نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2022-2023م، على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بالمحافظة، خلال الساعات المقبلة، ويمكن للطالب الحصول عليها رسميا من خلال المدرسة المقيد بها الطالب، وذلك على طريق الاسم فقط، وهي النتيجة الرسمية المعتمدة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط والأدق من النتائج المتواجدة على المواقع الإلكترونية.

 

 

عدد طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط 2023

 

جدير بالذكر أن إجمالي أعداد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط العامة والمهنية، للعام الدراسي 2022-202، بلغ 79 ألفًا و820 طالبًا وطالبة، موزعين على 416 لجنة على مستوى المحافظة، منهم 75 ألفًا و732 طالبًا وطالبة بالإعدادية العامة أدوا الامتحان في 397 لجنة، و4088 طالبًا وطالبة في الإعدادية المهنية موزعين على 19 لجنة.

 نهاية الفصل الدراسي 2023  في المدارس

 الفصل الدراسي الثاني بدأ في العديد من المحافظات اليوم وستبدأ امتحانات نهاية العام 2023، من 6 مايو المقبل، بعد قرار وزارة التربية والتعليم، تعديل موعد امتحانات نهاية العام 2023، حيث سيؤدي طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 السبت 6 مايو 2023، وتكون نهاية الترم الثاني 2023 رسميا يوم الخميس 8 يونيو 2023 في المدارس.

اسيوط الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط الفصل الدراسي الأول

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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