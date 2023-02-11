موعد الاحتفال بعيد الحب 2023 وأرق الرسائل المتبادلة بين العشاق

يهتم الملايين في مصر بالاستعداد لعيد الحب من العشاق والأحبة وحتى الأزواج فيوم عيد الحب أو الفلانتين هو مناسبة مثالية للاحتفاء بالحب وإعلانه، وتحتفل مصر والعالم كله سنويا بعيد الحب، وفي هذا اليوم يعبر فيها البعض عن شعورهم بالحب تجاه الآخرين بأشكال وصور مختلفة، في ظل ظروف الحياة اليومية وغالبًا ما يكتفي البعض بالورود أو إرسال رسائل التهنئة.

طرق الاحتفال بعيد الحب

يوم الفلانتين فرصة للمحبين والأقارب وحتى الأصدقاء لتبادل الهدايا والعبارات الرومانسية الجميلة، ويبحث كل طرف عما يرضي الآخر في هذا اليوم المميز، ولا يقتصر الأمر على المرتبطين فحسب، بل يتجاوز ذلك، فيمتد للمحبة بين أفراد الأسرة وزملاء العمل، والأقارب المختلفين.

ما هو تاريخ يوم الفلانيتن 2023؟

ويأتي تاريخ عيد الحب 2023 في 14 فبراير طبقا لموعده المحدد دائما في كل عام ويأتي الاحتفال به هذا العالم يوم الثلاثاء المقبل ، ويحتفل به منذ قرون عدة ويعود أصل الاحتفال بعيد الحب العالمي لروايات تاريخية في العصور الإغريقية لعل أبرزها، رواية القديس الإيطالي سان فلانتين بعدما تم إعدامه في ذلك التاريخ بسبب عقده لعدد من الزيجات المسيحية في السر.

احتفال المصريين بعيد الحب

العالم كله يحتفل بالفلانتين مرة واحدة لكن في مصر الوضع خلاف ذلك فالمصريين يحتفلون بهذه المناسبة مرتين، الأولى في الـ14 من فبراير، والثانية في الـ4 من نوفمبر، ويعود ذلك الاحتفال لفكرة نشرها الكاتب الصحفي مصطفى أمين في جريدة "أخبار اليوم"، حين رأى جنازة لا يسير فيها إلا 3 أشخاص فقط، فتعجب من المشهد، وقرر أن يطرح فكرة أن يكون هذا اليوم عيدا للحب.

وقال أمين آنذاك: "نريد أن نحتفل في الرابع من نوفمبر بعيد الحب، حب الله وحب الوطن وحب الأسرة وحب الجيران وحب الأصدقاء والناس جميعا، هذا الحب سيعيد إلينا كل قيمنا وفضائلنا".

رسائل عيد الحب

هناك عدد كبير من العبارات والرسائل يمكن تبادلها بين الأحبة والزلاء في هذا اليوم منها وفي السطور الأتية نقدم أبرزها: