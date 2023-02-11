ضعف وشلل.. ما هى أعراض العصب السابع؟

شلل بيل، أو العصب السابع، هو حالة مرضية تسبب حدوث ضعف مفاجئ في عضلات أحد جانبي الوجه، ويكون هذا الضعف مؤقتًا في معظم الحالات ويتحسن كثيرًا خلال أسابيع، ويؤدي هذا الضعف إلى جعل أحد جانبي الوجه يبدو متدليًا، وتكون الابتسامة على جانب واحد، ولا تنغلق العين في الجانب المصاب.

يُعرف العصب السابع بشلل الوجه المحيطي الحاد مجهول السبب، ويعتبر حالة قد تحدث في أي مرحلة عمرية، ولا يُعرَف سبب محدد للإصابة به، ولكن الخبراء يعتقدون أنه ينتج عن تورم في العصب الذي يتحكم في عضلات أحد جانبي الوجه والتهابه، وربما يكون نتيجة ردَّ فعل يحدث بعد الإصابة بعدوى فيروسية.

تبدأ الأعراض عادة في التحسن خلال بضعة أسابيع، ويُشفى المرض تمامًا خلال ستة أشهر تقريبًا. وتستمر بعض أعراض شلل بيل مدى الحياة لدى عدد قليل من المصابين. ونادرًا ما تتكرر الإصابة بهذا الشلل أكثر من مرة.

أعراض العصب السابع

ضعف الوجه

شلل الوجه

تظهر أعراض وعلامات شلل (بيل) بشكل مفاجئ، وقد تشمل التالي:

بداية سريعة للشعور بضعف خفيف يتحول إلى شلل كلي في جانب واحد من وجهك- يحدث ذلك في خلال ساعات إلى أيام

تدلي الوجه وصعوبة استخدام تعبيرات الوجه، مثل إغلاق عينيك أو التبسم

سيلان اللعاب

الشعور بالألم حول الفك أو وراء الأذن في الجانب المصاب

الحساسية المتزايدة للصوت في الجانب المصاب

الصداع

فقدان حاسة التذوُّق

تغيُّرات في كمية اللعاب والدموع التي تنتجها

في حالات نادرة، يمكن أن يُؤَثِّر شلل بيلْ على الأعصاب في كلا الجانبين من الوجه.

الأسباب

رغم عدم معرفة السبب الدقيق لشلل بيل، فإنه عادةً ما يكون مرتبطًا بالإصابة بعدوى فيروسية. ومن الفيروسات التي وُجد أن لها علاقة بشلل بيل (شلل الوجه النصفي) الفيروسات التي تسبب الأمراض التالية:

قروح الزكام وهربس الأعضاء التناسلية (الهربس البسيط)

الجديري المائي والهربس النطاقي (فيروس جدري الماء النطاقي)

مرض كثرة الوحيدات (زيادة عدد كريات الدم البيضاء) العدوائية (فيروس إيبشتاين- بار)

عدوى الفيروس المضخم للخلايا

الأمراض التنفسية (الفيروس الغدي)

الحصبة الألمانية (الحميراء)

النكاف (فيروس النكاف)

الإنفلونزا (فيروس الإنفلونزا ب)

مرض اليد والقدم والفم (فيروس كوكساكي).