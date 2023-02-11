السبت 11 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 مواطنين في اصطدام أتوبيس وسيارة ربع نقل بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

وقع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ربع نقل، على طريق المطرية بورسعيد، أسفر عن 6 مواطنين بإصابات مختلفة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق المطرية بورسعيد.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان الواقعة محل البلاغ، وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب وسيارة ربع نقل.

أسفر عن الحادث إصابة 6 مواطنين، حيث أصيب كلا من “ح . م”، بإصابات متفرقة، “ر. ع” جرح بالجبهة وكدمة بالعين واضطراب في درجة الوعي، “ن . م” ، كدمة بالأنف، “م . ع“ كدمة بالقدم اليمنى، ”ن.  ا"، كدمة وجرح بفروة الرأس، “ف. م”، جميعهم مقيمين بمدينة المطرية.

تم نقل المصابين لمستشفى المطرية العام لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم أتوبيس سيارة طريق المطرية بورسعيد مدير أمن الدقهلية مباحث مركز شرطة المطرية

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