وزير خارجية العراق: مستعدون لتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الاستثمارية

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، استعداد بلاده لتقديم التسهيلات للشركات الاستثمارية في العراق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن غرفة التجارة الأميركية استضافت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والوفد المرافق له، مشيراً إلى أنها "نظمت إجتماعاً موسعاً لمجلس الاعمال الاميركي العراقي الذي ضمَّ مجموعة كبيرة من الشركات الامريكية المختصة في مختلف المجالات.

ولفت حسين، إلى أن العراق منفتح على الشركات الاجنبية وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في مختلف المجالات، والتركيز على اهمية التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في الجانب الاقتصادي مع الولايات المتحدة.

ونوه لأنه سبق وقدم الجانب الأمريكي المساعدة والدعم في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على عصابات داعش الإرهابية، والان نطمح لبناء وتطوير الاقتصاد العراقي والانتقال الى مرحلة التعاون الاقتصادي، مبيناً أن الغاية من زيارة واشنطن هي تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية.

وأشار إلى أن أولويات الحكومة العراقية تتركز على بناء الاقتصاد وتقديم الخدمات وتطوير القطاع الخاص ورفع مستوى الدخل للمواطن العراقي، مبيناً أن "الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط بشكل كبير وان مخاطر الاعتماد على النفط من خلال الاسعار العالمية تتطلب تنويع المصادر والموارد والاستثمار في مختلف القطاعات، واهمية التركيز على قطاع الغاز واستخراجه وان يكون العراق دولة ذات اكتفاء واعتماد ذاتي في قطاع الطاقة وعلى وجه الخصوص في الغاز والكهرباء.

واستعرض الوزير الخطوات المتخذة "لتنفيذ الربط الكهربائي مع الاردن والمملكة العربية السعودية، كما بين اهمية الاستثمار في مجال القطاع الزراعي وهو قطاع مهم يتضمن فرصا استثمارية كبيرة بوجود الموارد الاساسية، وكذلك فان قطاع السياحة يمثل فرصة استثمارية كبيرة للشركات كون العراق يضم العديد من الاضرحة المقدسة والاماكن السياحية، وبالتالي فان تطوير البنى التحتية ضمن هذا القطاع يحتوي على فرص كبيرة للاستثمار.

وشدد على الطبيعة الخاصة لهذه الزيارة ذات الطابع الاقتصادي لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتجارة وتطوير القطاع المصرفي حيث حرص الجانب الامريكي على التعاون في هذا الجانب وابداء الدعم الكامل من خلال مخرجات الاجتماعات الحالية.

وأكد استعداد الحكومة العراقية لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الشركات والقطاع الخاص للاستثمار في العراق من خلال خلق آليات قانونية وادارية شفافة وكذلك استعرض الجهود الرامية في مكافحة الفساد والاجراءات التشريعية الخاصة بسن قانون النفط والغاز وتطوير واصلاح النظام المصرفي والنقدي القائم.

وأضاف البيان، أن مجموعة من أعضاء الوفد المختصين قدموا استعراضا للفرص الاستثمارية القائمة والمشاريع المقترحة.

ومن جهته، أشار رئيس المجلس، ستيف لوتس، إلى أهمية العراق والفرص الاستثمارية المتوفرة فيه، والتأكيد على مشاركة الشركات الامريكية في الاستثمار وصورة تعزيز وتكثيف التعاون المشترك في مختلف القطاعات.