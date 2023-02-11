السبت 11 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دا سيلفا: روسيا ليست دولة صغيرة ولا بدّ من تلبية شروطها لوقف الحرب فى أوكرانيا

لولا دا سيلفا
لولا دا سيلفا

دعا الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بتلبية "بعض الشروط" لروسيا لتحقيق ذلك.

وقال دا سيلفا في حديث لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "روسيا ليست دولة صغيرة.. نحن بحاجة لخلق رواية تمنح الروس الحد الأدنى من الشروط لإنهاء الحرب.. دعونا ننهي الحرب ثم نناقش ما نريد على طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أنه يريد مناقشة هدنة ليس فقط مع روسيا، ولكن أيضا مع أمريكا والصين والهند وإندونيسيا ودول أخرى، "حيث لا يمكن للعالم أن يتطور إلا بشرط السلام".

ويزور دا سيلفا العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث سيلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن لأول مرة، منذ فوزه في الانتخابات البرازيلية العام الماضي على منافسه الرئيس السابق جايير بولسونارو.
 

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