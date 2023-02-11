السبت 11 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الطاقة االذرية» تعلن عن وقف أحد مفاعلات محطة خميلنيتسكى النووية فى أوكرانيا

محطة خميلنيتسكى
محطة خميلنيتسكى النووية فى أوكرانيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وقف عمل أحد مفاعلات محطة خميلنيتسكى النووية فى أوكرانيا للحد من توليد الكهرباء في أعقاب الضربة الصاروخية الروسية التي عطلت الشبكة.

وقالت الوكالة في بيانها: "أبلغت الهيئة التنظيمية الأوكرانية اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن محطتي، روفنا، ويوجنا الكهرذريتين الأوكرانيتين خفضتا بإجراء احترازي توليد الكهرباء بعد القصف المتجدد للشبكة في البلاد، كما أدى عدم الاستقرار في شبكة الطاقة إلى وقف أحد المفاعلات في محطة خميلنيتسكي".

وأفادت الوكالة بأن مراقبيها في المحطة أكدوا توقف أحد المفاعلات، وأن جميع أنظمة السلامة النووية في محطة خميلنيتسكي "تعمل بشكل طبيعي".

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