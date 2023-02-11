السبت 11 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طهران تطلق سراح الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه

فاريبا عادلخاه
فاريبا عادلخاه

أعلنت باريس، أن الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه أطلق سراحها من سجن إيفين في طهران، لكن لم تتضح بعد شروط الإفراج عنها.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان: "من الضروري أن تستعيد السيدة فاريبا عادلخاه حرياتها بالكامل، بما في ذلك العودة إلى فرنسا إذا رغبت في ذلك".

فاريبا عادلخاه باحثة في جامعة "ساينس بو" في باريس، وواحدة من 7 مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران، وهو ملف تسبب في تدهور العلاقات بين باريس وطهران في الأشهر الأخيرة.

عتقلتها السلطات الإيرانية عام 2019 خلال زيارة لإيران، وفي 2020 حكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهم تتعلق بالأمن القومي.

نقلت إلى الإقامة الجبرية في وقت لاحق، لكنها عادت إلى السجن في يناير.

ونفت عادلخاه الاتهامات التي وصفتها فرنسا بأنها "ذات دوافع سياسية"، ودعت باريس مرارًا إلى إطلاق سراحها.

وفي السنوات الأخيرة، اعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن باريس تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري من دون شروط عن جميع الرعايا الفرنسيين المحتجزين في إيران.

وكانت إيران أفرجت عن عدد من الناشطات والصحفيات البارزات من سجن إيفين، حسبما أفاد ناشطون.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

وفاة عريس فى شهر العسل أثناء لعب كرة القدم مع زوجته

فيريرا يوجه رسالة إلى مرتضى منصور ونجله بعد السقوط أمام شباب بلوزداد

مواعيد الصلاة اليوم السبت 11 فبراير 2023 فى محافظات مصر

خبير أمريكى: الدبابات الغربية لن تغير مسار المواجهة فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

معرض الكتاب.. محفل القُرَّاء والكُتَّاب

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «١-٣»

سارة شريف

سوار النار - سسالونيكى

ماجد حبته

مجلس واتفاقية و111 دورة!

مؤمن المحمدي

دونها الرقاب

د.كريمة الحفناوى

فلسطين.. والنصر للشعوب

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستعد لمواجهة «غضب الطبيعة»

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين فى حادث الدهس بالقدس

استشهاد منفذ عملية الدهس فى القدس المحتلة