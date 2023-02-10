السبت 11 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق أعلى برج سكنى فى فيصل

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق اندلع أعلى برج سكني بفيصل وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من أعلى برج سكني بفيصل.

وأمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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