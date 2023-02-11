أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 11 فبراير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

يبحث العديد من ربات البيوت في جميع محافظات مصر عن أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، وفقًا لـ بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 11 فبراير 2023، لذلك نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات عن أسعار الدواجن، وفقًا لآخر التحديثات داخل السوق المصرية.

ويحتوي التقرير على كافة تفاصيل أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، وهي: "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والبط وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر"، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن أسعار الدواجن تختلف أسعارها في المحافظات التي تحظى بنسب عالية سواء في الإنتاج أو التربية، ولذلك يتم تحديد السعر بناء على القوى التنافسية الضيقة في المنطقة ذاتها وصولًا إلى القوى التنافسية الكبرى على المستوى العام.

أسعار الدواجن اليوم السبت 11 فبراير 2023

تمثل أسعار الدواجن اهتمامًا للقارئ المصري بشكل يومي، على جوجل، ولديكم تقرير عن أسعار الدواجن، وفقًا لآخر تطورات السوق الداجنة، كما هو بالآتي:

اقرأ أيضًا

أسعار الفراخ اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 66 و67 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 80 و81 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 80 و85 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 59 و62 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 19.50 و20.00 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 14.50 و15.00 جنيهات، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 6.00 و7.50 جنيه.

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي بين 35 و36 جنيهًا، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي بين 55 و56 جنيهًا، ووصل سعر لحم البط المولار بين 40 و41 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 95 و96 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بين 93 و94 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 104 و105 جنيهات.

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 2.25 و2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان "أبيض هجين" الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان "هجين بياض" البالغ من العمر 14 يومًا بين 5.50 و6 جنيهات.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر كتكوت رومي أسمر الذي يبلغ من العمر يوم 16.50 و17 جنيهًا، وسجل سعر كتكوت رومي يبلغ من العمر شهر 16.00 و16.50 جنيه، كما سجل كتكوت رومي برونزي يبلغ من العمر يوم 16.50 و17 جنيهًا، كما سجل كتكوت رومي برونزي 500 جرام يبلغ من العمر 45 يومًا 44.00 و44.50 جنيه.