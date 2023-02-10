قرارات النيابة فى مصرع عامل سقط أثناء تركيب لوحة إعلانات بالقاهرة الجديدة

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه أثناء تركيب لوحة إعلانات في القاهرة الجديدة.

وأمرت النيابة العامة بندب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء العاملين بشركة الدعاية والإعلان التي يعمل بها المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول، إخطارا من مستشفى القاهرة الجديدة، بوصول عامل، جثة هامدة، ادعاء السقوط من علو بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «ل. ك» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، وإصابته بنزيف داخلي وخارجي.

وكشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت أن المتوفى عامل في شركة دعاية وإعلان، وأنه أثناء قيامه بتركيب لوحة إعلانات سقط من علو ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.