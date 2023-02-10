الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتفاع وفيات حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص على طريق الواحات لـ7

حادث تصادم طريق الواحات
حادث تصادم طريق الواحات

ارتفع عدد وفيات حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص على طريق الواحات بالجيزة، لـ7 أشخاص كما انتقلت سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

البداية كانت عندما ورد إخطار إلى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بوقوع حادث تصادم على طريق الواحات، ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث برئاسة اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة، وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 10 آخرين بإصابات خطيرة، ومن بين الضحايا أطفال، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة، وانتقلت جهات التحقيق وناظرت جثامين الضحايا.

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