الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة: لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لـ «مخزن اسطوانات دمنهور»

مخزن اسطوانات دمنهور
مخزن اسطوانات دمنهور

شكّلتِ النيابةُ العامةُ فريقًا للتحقيقِ في حادثِ انفجارِ بمخزنٍ لأسطواناتِ البوتاجازِ ببَدرومِ عَقارٍ بدمنهورَ، أسفرَ عن انهيارِهِ وتضرُّرِ عقارٍ مجاورٍ، ووفاةِ ثلاثةِ أشخاصٍ منهم صاحبُ المخزنِ وابنُهُ، وإصابةِ واحدٍ وعشرينَ آخرينَ.

انتقلَ فريقُ التحقيقِ لموقعِ الحادثِ وتبيَّنَ مِن معاينتِهِ وسؤالِ الجيرانِ الملاصقينَ للعقارِ المنهارِ أنَّ سببَ الحادثِ انفجارُ أسطوانةِ بوتاجازٍ أثناءَ قيامِ صاحبِ المخزنِ بتعبئتِها.

وانتقلتِ النيابةُ العامةُ لسؤالِ المصابينَ بالمستشفَى، واستدعتِ المختصينَ بالوَحدةِ المحليَّةِ لسؤالِهِم عن مسألةِ عدمِ ترخيصِ المخزنِ.

وأمرتِ النيابة بتشكيلِ لجنةً من الإدارةِ الهندسيّةِ لفحصِ العقاراتِ المجاورةِ واتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ للحفاظِ على الأرواحِ والأموالِ، وكلفتِ الدفاعَ المدنيَّ باتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ لتأمينِ المنطقةِ، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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