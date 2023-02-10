تشكيل شباب بلوزداد الجزائرى لمواجهة الزمالك بدورى أبطال إفريقيا

أعلن التونسي نبيل الكوكى، المدير الفنى للفريق الجزائري، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك، على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال إفريقيا.



ودفع الكوكي بالشاب ليونيل وامبا أساسيًا في خط الهجوم رفقة أنايو إيوالا ومحمد بكير.

تشكيل شباب بلوزداد:

حراسة المرمى: أليكسيس قندوز.

الدفاع: مختار بلخيثر- معاد حداد - شعيب كداد - يوسف أمين اللوافي.

الوسط: حسام الدين ميرازيق- زكرياء دراوي- أكرم بوراس.

الهجوم: محمد بكير- ليونيل وامبا- أنايو إيوالا.

دكة البدلاء: عز الدين دوخة- عبد الرحمن بورديم- أحمد أيت عبد السلام- حسام سليمي- أيمن بوقرة- عبد المنعم شيخي- ميلود ربيعي- محمد بلخير- محمد فضيل بلخادم.