جوارديولا: مقتنعون ببراءة مانشستر سيتى من اختراق قانون اللعب المالى النظيف

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ثقته التامة في براءة ناديه، من تهمة اختراق اللعب المالي النظيف، مشيرًا إلى أن «سيتي» لديه فرصة للدفاع عن نفسه من الاتهام الموجه من رابطة «بريميرليج».

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، أحالت مانشستر سيتي، إلى لجنة مستقلة، بسبب انتهاكات مزعومة لقواعده المالية.

وتعود الانتهاكات المزعومة الى الفترة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.

وأوضحت الرابطة أن حامل لقب الدوري متهم بانتهاك قواعد الدوري التي تتطلب "توفير، بحسن نية، معلومات مالية دقيقة تعطي رؤية حقيقية وعادلة للوضع المالي للنادي".

وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي عقده اليوم قبل المواجهة المرتقبة أمام أستون فيلا: "كانت لدينا اتهامات والآن نحن متهمون. أثبت النادي أننا أبرياء تمامًا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وتابع: "كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لدينا فرصة للدفاع. لدينا محامون جيدون، لكن لا يمكنني القول إن «يويفا» لديه محامون سيئون".

وواصل جوارديولا حديثه: "الوقت سيحدد ما سيحدث. لكن فقط في حالة لسنا أبرياء، فسوف نقبل ما يقرره القاضي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز".

واستطرد: "إذا ثبت أننا أبرياء، فماذا سيحدث لتعويضنا عما حدث؟".

وأضاف: "سنذهب إلى الدرجة الأدني؟ لا مشكلة. لقد كنا هناك من قبل. سنعيد الاتصال ببول ديكوف، مايك سمربي ونقوم بعملية جيدة".

وأوضح المدرب الإسباني: "إنها ليست قصة غير مسبوقة. إنها المرة الثانية في هذه القصة.. أنا مقتنع تمامًا أننا سنكون أبرياء، وبعد ذلك ماذا سيحدث بعد ذلك؟".