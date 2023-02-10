يرغب كثير من المتابعين في معرفة مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023، حيث تعود المنافسة للنشاط خلال الأيام المقبلة.

وانتهت منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في شهر نوفمبر الماضي، حيث أسفر عن إقصاء عدد من الفرق الكبرى وذهابها إما للدوري الأوروبي أو خارج البطولات الأوروبية بشكل عام، على رأسهم برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي.

وكانت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، قد أسفرت عن مباريات مرتقبة، أبرزها ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونخ الألماني.

وستكون بداية دور الـ 16 مع القمة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، على ستاد بارك دو برانس معقل الفريق الفرنسي، يوم الثلاثاء المقبل 14 فبراير.

وستُقام مباريات الذهاب لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، أحد أيام 14، 15، 21، 22 فبراير 2023، على أن تُقام مباريات الإياب أحد أيام 7، 8، 14، 15 مارس 2023.

وستُلعب مباريات الذهاب على أرض الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتهم بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فيما ستُقام مباريات الإياب على أرض الفرق المُتصدرة لمجموعاتهم في المسابقة.

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023

ونستعرض تباعًا مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023.

المباراة الذهاب الإياب باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونخ الألماني 14 فبراير 2023 8 مارس 2023 ميلان الإيطالي ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي 14 فبراير 2023 8 مارس 2023 بورسيا دورتموند الألماني ضد تشيلسي الإنجليزي 15 فبراير 2023 7 مارس 2023 كلوب بروج البلجيكي ضد بنفيكا البرتغالي 15 فبراير 2023 7 مارس 2023 ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني 21 فبراير 2023 15 مارس 2023 إينتراخت فرانكفورت الألماني ضد نابولي 21 فبراير 2023 15 مارس 2023 لايبزيج الألماني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي 22 فبراير 2023 14 مارس 2023 إنتر الإيطالي ضد بورتو البرتغالي 22 فبراير 2023 14 مارس 2023

وتُقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولًا، فيما تُلعب مباريات الإياب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيًا في الجدول.