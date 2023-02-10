الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

يرغب كثير من المتابعين في معرفة مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023، حيث تعود المنافسة للنشاط خلال الأيام المقبلة.

وانتهت منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في شهر نوفمبر الماضي، حيث أسفر عن إقصاء عدد من الفرق الكبرى وذهابها إما للدوري الأوروبي أو خارج البطولات الأوروبية بشكل عام، على رأسهم برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي.

وكانت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، قد أسفرت عن مباريات مرتقبة، أبرزها ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونخ الألماني.

وستكون بداية دور الـ 16 مع القمة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، على ستاد بارك دو برانس معقل الفريق الفرنسي، يوم الثلاثاء المقبل 14 فبراير.

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وستُقام مباريات الذهاب لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، أحد أيام 14، 15، 21، 22 فبراير 2023، على أن تُقام مباريات الإياب أحد أيام 7، 8، 14، 15 مارس 2023.

وستُلعب مباريات الذهاب على أرض الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتهم بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فيما ستُقام مباريات الإياب على أرض الفرق المُتصدرة لمجموعاتهم في المسابقة.

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023

ونستعرض تباعًا مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023.

المباراةالذهابالإياب
باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونخ الألماني14 فبراير 20238 مارس 2023
ميلان الإيطالي ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي14 فبراير 20238 مارس 2023
بورسيا دورتموند الألماني ضد تشيلسي الإنجليزي15 فبراير 20237 مارس 2023
كلوب بروج البلجيكي ضد بنفيكا البرتغالي15 فبراير 20237 مارس 2023
ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني21 فبراير 202315 مارس 2023
إينتراخت فرانكفورت الألماني ضد نابولي21 فبراير 202315 مارس 2023
لايبزيج الألماني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي22 فبراير 202314 مارس 2023
إنتر الإيطالي ضد بورتو البرتغالي22 فبراير 202314 مارس 2023

وتُقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولًا، فيما تُلعب مباريات الإياب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيًا في الجدول.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 دوري أبطال أوروبا 2023 دوري ابطال اوروبا ليفربول باريس سان جيرمان الفرنسي ريال مدريد بايرن ميونخ

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