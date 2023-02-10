جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023
يرغب كثير من المتابعين في معرفة مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023، حيث تعود المنافسة للنشاط خلال الأيام المقبلة.
وانتهت منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في شهر نوفمبر الماضي، حيث أسفر عن إقصاء عدد من الفرق الكبرى وذهابها إما للدوري الأوروبي أو خارج البطولات الأوروبية بشكل عام، على رأسهم برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي.
وكانت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، قد أسفرت عن مباريات مرتقبة، أبرزها ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونخ الألماني.
وستكون بداية دور الـ 16 مع القمة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، على ستاد بارك دو برانس معقل الفريق الفرنسي، يوم الثلاثاء المقبل 14 فبراير.
وستُقام مباريات الذهاب لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، أحد أيام 14، 15، 21، 22 فبراير 2023، على أن تُقام مباريات الإياب أحد أيام 7، 8، 14، 15 مارس 2023.
وستُلعب مباريات الذهاب على أرض الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتهم بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فيما ستُقام مباريات الإياب على أرض الفرق المُتصدرة لمجموعاتهم في المسابقة.
جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023
ونستعرض تباعًا مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023.
|المباراة
|الذهاب
|الإياب
|باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونخ الألماني
|14 فبراير 2023
|8 مارس 2023
|ميلان الإيطالي ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي
|14 فبراير 2023
|8 مارس 2023
|بورسيا دورتموند الألماني ضد تشيلسي الإنجليزي
|15 فبراير 2023
|7 مارس 2023
|كلوب بروج البلجيكي ضد بنفيكا البرتغالي
|15 فبراير 2023
|7 مارس 2023
|ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني
|21 فبراير 2023
|15 مارس 2023
|إينتراخت فرانكفورت الألماني ضد نابولي
|21 فبراير 2023
|15 مارس 2023
|لايبزيج الألماني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي
|22 فبراير 2023
|14 مارس 2023
|إنتر الإيطالي ضد بورتو البرتغالي
|22 فبراير 2023
|14 مارس 2023
وتُقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولًا، فيما تُلعب مباريات الإياب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيًا في الجدول.