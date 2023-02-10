الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين فى حادث الدهس بالقدس

عملية دهس في القدس
عملية دهس في القدس المحتلة

ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية الدهس التي وقعت بمدينة القدس المحتلة، اليوم، إلى اثنين، بينهما طفل، بالإضافة إلى أربع إصابات توصف حالات بينهما بالحرجة.

ووقعت عملية دهس قرب محطة حافلات في حي «راموت» بالقدس المحتلة، بينما استشهد المنفذ، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وقالت المعلومات الأولية في إسرائيل إن منفذ الحادث هو شاب فلسطيني، 30 عامًا، من منطقة «العسيوية»، والتي تقع في البلدة القديمة بمدينة القدس، فيما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الضحايا مرجح أنهم من أسرة واحدة.

من جانبه، توجه إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إلى موقع الحادث، وأجرى عملية تفقد للمكان.

القدس عملية الدهس دهس القتلى الإسرائيليين بن غفير

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