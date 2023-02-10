الأحد.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ34 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، وذلك يوم الأحد 12 فبراير 2023، تضم أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وطرح آخر بقيمة 21 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة مليار دولار، الإثنين الماضي، ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتلبية احتياجات الوزارات والهيئات المختلفة.

كما باع أيضا أذون خزانة بالعملة الأمريكية، بقيمة مليار دولار لأجل 363 يومًا.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة" بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022 /2023.