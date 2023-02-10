الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سيرغى ريابكوف يبحث مع رافائيل غروسى قضايا السلامة النووية لمحطة زابوريجيا

ريابكوف
ريابكوف

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم، قضايا السلامة النووية مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وركز الطرفان على الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، وفقا لما نقلته وكالة «نوفوستى».

وقالت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان لها، اليوم، إنه بحث نائب وزير الخارجية الروسي قضايا السلامة النووية مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع التركيز على الوضع حول محطة الطاقة النووية زابوريجيا.

وأوضحت الخارجية الروسية أنه كانت هناك مناقشة متعمقة لقضايا السلامة النووية مع التركيز على الوضع حول زابوريجيا.

كما بحث الطرفان بعض القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

الجيش الأوكرانى: «هجوم روسى كثيف» بصواريخ وطائرات مُسيّرة أصابت منشآت طاقة

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الأوكراني عن أن روسيا شنت "هجومًا كثيفًا" بصواريخ ومسيّرات "أصابت" منشآت عدة للطاقة في أوكرانيا بعد جولة أوروبية للرئيس فولوديمير زيلينسكي طلب فيها أسلحة إضافية من حلفاء بلاده.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت "ستة صواريخ كروز من طراز كاليبر" و"حوالى 35 صاروخًا موجهًا من طراز إس-300 على منطقتي خاركيف وزابوريجيا" واستخدمت "سبع مسيرات من نوع شاهد". وأضاف في بيان: "العدو ضرب مدنا ومنشآت أساسية في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليل الخميس الجمعة، إن الطائرات المقاتلة التي تطالب بها أوكرانيا لا يمكن "تحت أي ظرف" أن يتم "تسليمها في الأسابيع المقبلة"، مؤكدًا أنه يفضل أسلحة "أكثر فائدة" ويكون تسليمها بشكل "أسرع".

وبعد قمة أوروبية بحضور نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحدث ماكرون عن مسألة تسليم مقاتلات لأوكرانيا، قائلًا: "لا أستبعد شيئا على الإطلاق" لكن هذا "لا يتطابق مع الاحتياجات اليوم".

وطوال جولته الأوروبية، يومي الأربعاء والخميس، أصر الرئيس الأوكراني على أن بلاده بحاجة إلى طائرات مقاتلة لإنهاء الحرب التي تقودها روسيا.

وأكد ماكرون أن "نقاشه العميق جدا والدقيق جدا" مع زيلينسكي، الأربعاء، في باريس قد أظهر أن الأولوية تتمثل في "القيام بكل شيء لمساعدة (أوكرانيا) على المقاومة في الأسابيع المقبلة".

سيرغي ريابكوف رافائيل غروسي زابوروجيا محطة الطاقة النووية السلامة النووية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

3 مرات فى 6 أشهر.. تفاصيل سرقة كسارة مشروع فوسفات الصحراء الشرقية (مستندات)

الأهلى فى المونديال| كولر: درسنا فلامنجو جيدًا.. والفريق جاهز للمباراة

الاقتصاد البريطانى يتجنب الركود خلال الربع الأخير من 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد منفذ عملية الدهس فى القدس المحتلة

عملية دهس فى القدس.. مقتل إسرائيلى وإصابة 7 آخرين

لأول مرة منذ توليه منصبه.. نتنياهو يلتقى لابيد لمناقشة عدة قضايا