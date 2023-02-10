سيرغى ريابكوف يبحث مع رافائيل غروسى قضايا السلامة النووية لمحطة زابوريجيا

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم، قضايا السلامة النووية مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وركز الطرفان على الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، وفقا لما نقلته وكالة «نوفوستى».

وقالت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان لها، اليوم، إنه بحث نائب وزير الخارجية الروسي قضايا السلامة النووية مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع التركيز على الوضع حول محطة الطاقة النووية زابوريجيا.

وأوضحت الخارجية الروسية أنه كانت هناك مناقشة متعمقة لقضايا السلامة النووية مع التركيز على الوضع حول زابوريجيا.

كما بحث الطرفان بعض القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

الجيش الأوكرانى: «هجوم روسى كثيف» بصواريخ وطائرات مُسيّرة أصابت منشآت طاقة

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الأوكراني عن أن روسيا شنت "هجومًا كثيفًا" بصواريخ ومسيّرات "أصابت" منشآت عدة للطاقة في أوكرانيا بعد جولة أوروبية للرئيس فولوديمير زيلينسكي طلب فيها أسلحة إضافية من حلفاء بلاده.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت "ستة صواريخ كروز من طراز كاليبر" و"حوالى 35 صاروخًا موجهًا من طراز إس-300 على منطقتي خاركيف وزابوريجيا" واستخدمت "سبع مسيرات من نوع شاهد". وأضاف في بيان: "العدو ضرب مدنا ومنشآت أساسية في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليل الخميس الجمعة، إن الطائرات المقاتلة التي تطالب بها أوكرانيا لا يمكن "تحت أي ظرف" أن يتم "تسليمها في الأسابيع المقبلة"، مؤكدًا أنه يفضل أسلحة "أكثر فائدة" ويكون تسليمها بشكل "أسرع".

وبعد قمة أوروبية بحضور نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحدث ماكرون عن مسألة تسليم مقاتلات لأوكرانيا، قائلًا: "لا أستبعد شيئا على الإطلاق" لكن هذا "لا يتطابق مع الاحتياجات اليوم".

وطوال جولته الأوروبية، يومي الأربعاء والخميس، أصر الرئيس الأوكراني على أن بلاده بحاجة إلى طائرات مقاتلة لإنهاء الحرب التي تقودها روسيا.

وأكد ماكرون أن "نقاشه العميق جدا والدقيق جدا" مع زيلينسكي، الأربعاء، في باريس قد أظهر أن الأولوية تتمثل في "القيام بكل شيء لمساعدة (أوكرانيا) على المقاومة في الأسابيع المقبلة".