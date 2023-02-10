بمناسبة عيد الشرطة.. احتفالية بمشاركة أسر الشهداء في مديرية أمن القاهرة

أقامت مديرية أمن القاهرة احتفالية لعدد من أسر الشهداء لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة، ضمن الاحتفال بعيد الشرطة الـ71، تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمزاً للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديراً وعرفناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.

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وتم خلال الاحتفالية تكريم المتفوقين من أبناء الشهداء كما تم تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية التي تؤكد أن الشرطة المصرية كانت وما زالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان.

ومن جهتهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الاحتفالية التي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.