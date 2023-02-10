الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. الكونغولي «موبوتو» نجم مازيمبي يعلن اعتزاله كرة القدم

تريزور موبوتو
تريزور موبوتو

أعلن تريزور موبوتو، نجم فريق مازيمبي، ومنتخب الكونغو الديمقراطية، اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد مسيرة رائعة ومميزة.

قرار اعتزال كرة القدم، أعلنه موبوتو، أمس الخميس، خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة (نيوتا آر تي في) المحلية.

ولم يلعب موبوتو، منذ ستة أشهر، مع فريقه مازيمبي، قبل أن يتخذ النجم الكونغولي، قراره بإنهاء مسيرته الكروية عن عمر 37 عامًا.

بدء موبوتو، مسيرته الكروية، عام 2000، مع فريق كين سيتي عام 2000، قبل أن يخطو خطوة كبيرة بالانتقال إلى نادي مازيمبي، عام 2002، ليحقق معه مسيرة رائعة خاصة على الصعيد القاري.

وغادر موبوتو، مازيمبي، لخوض تجربة احترافية مع فريق كابوسكورب الأنجولي، عام 2014 لمدة عامين، قبل أن يعود اللاعب مرة أخرى للنادي الكونغولي، عام 2016.

وحقق موبوتو، مع مازيمبي لقبين لدوري أبطال إفريقيا، عامي 2009 و2010، ولقب لكأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2017، ولقبين لكأس السوبر الإفريقي عامي 2010، و2011 إلى جانب سبعة ألقاب للدوري المحلي.

وتوج موبوتو، مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2009 التي نظمتها كوت ديفوار.

ونال النجم الكونغولي، جائزة «كاف» كأفضل لاعب إفريقي داخل القارة عام 2009.

ويعد موبوتو، الهداف التاريخي للمسابقات الإفريقية للأندية، برصيد 41 هدفًا، ليكسر الرقم المسجل باسم محمود الخطيب، النجم السابق للأهلي، برصيد 37 هدفًا.

تريزور موبوتو مازيمبي منتخب الكونغو الديمقراطية دورى ابطال افريقيا محمود الخطيب كأس الأمم الإفريقية للمحليين

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