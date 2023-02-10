الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية 10 فبراير 2023

الابراج
الابراج

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة، الموافق 10 فبراير 2023، لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي.

حظك اليوم.. توقعات الأبراج المائية 8 فبراير 2023

برج الحمل 

من 21 مارس إلى 20 أبريل

للوضع الحالي فرقًا كبيرًا في طريقة تعاملك مع الناس، ولابد أن تفكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات مهما كانت النتائج.

برج الثور

من 21 أبريل إلى 21 مايو

حان الوقت لتحرير شيء ما انتهى بشكل طبيعي، وبذلك ستتمكن أخيرًا من القيام بالأشياء والذهاب إلى الأماكن التي حلمت بها لبعض الوقت. 

برج الجوزاء 

22 مايو إلى 21 يونيو

قد تكون محاولة إيقاف شيء ما في حالة حركة بالفعل مضيعة للوقت، بغض النظر عن مدى رغبتك في بقاء الأشياء.

برج السرطان

من 22 يونيو إلى 23 يوليو

أنت أقوى مما تدركه لديك أيضًا سيطرة أكبر بكثير مما تعتقد، وأي قرارات تتخذها قد تكون أيضًا سببًا للتحول الإيجابي في علاقة رئيسية.

 

برج الأسد

من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

لا تؤجل الأعمال لغدًا فهذا يضيع عليك المزيد من الأمور الحاسمة التى يجب أن تتخذ بها قرار حاسم في وقت قريب.

 

برج العذراء 

من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

إذا تضاءلت ثقتك بنفسك، فإن الاندماج الحالي مع أشخاص إيجابيون صار حاسمًا.

برج الميزان

من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

عندما تكون الحياة في أوج قوتها ، يمكن أن تكون عواطفك بمثابة محفز يؤدي إلى تحقيق الأهداف.

برج العقرب

من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

إذا وصلت الأمور إلى ذروتها، فمن المحتمل أن القرار الذي يبدو منطقيًا قد يكون أفضل خطوة لك أو لا.

برج القوس

من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

قد يكون الوقت قد حان للتفكير في ما لا يمكن تصوره، وتبني الحل الذي قاومته لبعض الوقت ومع ذلك، فإن القيام بذلك قد يكون جيدًا بالنسبة لك. 

 

برج الجدي

من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

إذا وصلت إلى نقطة اللاعودة فيما يتعلق بقضية معينة ، فقد يكون هذا سببًا للشعور بمزيد من الإيجابية مع الأخذ بالأسباب والحلول القابلة للتنفيذ.

 

برج الدلو

من 22 يناير إلى 19 فبراير

حتى لو كانت القضية التى تتعامل معها غير مريحة حاول أن تتخذ الأجمل منها.

 

برج الحوت

من 20 فبراير إلى 20 مارس

إذا شعرت بأن الأصدقاء حولك محدودين فأنت على موعد مع تكوين صداقات أخرى جديدة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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