برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023

يمكن معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 للاستعلام عن نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الأول عقب اعتمادها رسميا، حيث يتم إعلانها بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة عقب اعتمادها بشكل رسمي من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023

يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط الاستعلام عن درجاتهم في كافة مواد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023 من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) بتسجيل بيانات الطالب والمدرسة ورقم الجلوس.

يذكر أنه بلغ عدد الطلاب لمتقدمين للامتحانات في الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط قرابة 75 ألف طالب وطالبة فيما بلغ عدد طلاب الإعدادية المهنية 4088 طالب وطالبة بإجمالي عدد الطلاب 97 ألف 820 طالب وطالبة تم توزيعهم على 416 لجنة على مستوى المحافظة.

موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بأسيوط 2023

وأوضحت مصادر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسيوط أن إعلان نتائج طلاب 3 إعدادي سيكون يوم السبت أو الأحد على أقصى تقدير في أول أيام الدراسة.

ويأتي إجمالي توزيع درجات الفصل الدراسي الأول لطلاب 3 إعدادي 140 درجة يتم تقسيمهم وفقا لما يلي:-

اللغة العربية 40 درجة.

اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدارسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

موعد تقديم التظلمات على نتائج 3 إعدادية بأسيوط

عقب تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 للاستعلام عن درجات الطلاب يتم فتح باب إعادة تصحيح أوراق الإجابة لمدة 15 يوم حيث يتم التقديم بشكل إلكتروني ورقي حيث يتم سداد الرسوم في مكاتب البريد عن كل مادة 35 جنيه.

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رابط تقديم التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية