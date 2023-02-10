«القاهرة الإخبارية»: وفاة أردنية فى زلزال تركيا

قالت آية السيد، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الأردنية عمان، إنه تم التأكد من وفاة سيدة أردنية في تركيا بعد الحصول على جثمانها تحت الأنقاض.

وأضافت مراسلة القناة أنه منذ وقوع الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، يوم الإثنين الماضي، جميع البلدان العربية وبينها الأردن تسعى إلى مساعدة البلدين.

وأوضحت أن وزارة الخارجية الأردنية، أرسلت فريقا قنصليا في تركيا إلى أنطاكيا، من أجل معرفة إذا كان هناك مزيد من الأردنيين العالقين أو المتضررين من الزلزال في تركيا.

وكشفت مراسلة القناة أن الجالية الأردنية في تركيا كبيرة جدا وموزعة، ولكن غالبيتهم يتواجد في أنقرة وإسطنبول، والعدد قليل في أنطاكيا أو هاتاي، والمناطق التي وقع بها الزلزال، لافتة إلى أن هناك عائلة طالب أردني أعلنت وفاته، وكان ذهب إلى هناك للحصول على دورة دراسية، ويقيم في أحد الفنادق التي تعرضت للانهيار.