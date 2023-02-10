الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أحمد فرج: كل المدارس الفنية يمكن استخدامها في تصميم غلاف الكتاب

الفنان أحمد فرج
الفنان أحمد فرج

الكثير من المصممين كانت لهم أغلفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكانت الأغلفة مميزة وصنعت حالة من الرواج للكتب، وفي هذا الصدد التقت “الدستور” المصمم أحمد فرج، وتحدث عن فن الأغلفة.

يقول الفنان أحمد فرج: “غلاف الكتاب يعتمد على العديد من الأشياء؛ أهمها نوع الكتاب أو تصنيفه  والرسالة التي يحتاج العنوان توصيلها، وكذلك الوجهة التسويقية للكتاب والجمهور المستهدف منه”.

ويضيف: "بعد معرفة هذه المعلومات أستطيع تحديد الـ"art direction" أو طريقة الإخراج الفني للغلاف، وأيضًا طريقة كتابة العنوان والألوان بامتزاج، الفكرة العامة للكتاب يساعدني في إخراج الغلاف".

ويكمل: “تصميم الأغلفة في مصر فن له تاريخ طويل، ومازال مستمرًا بقوة ومؤثرًا في الوطن العربي كله وبيتطور ويتأثر بتطور الفن وأساليبه”.

ويتابع: “رأيي أنه لا توجد تيمات حديثة وتيمات قديمة، كل المدارس الفنية بجميع أشكالها يمكن استخدامها في تصميم غلاف الكتاب، على حسب موضوع الكتاب نفسه وزمن أحداثه والجمهور المستهدف منه، وبالتالي كلما تعددت المدارس الفنية التي يتقنها المصمم يكون لديه قدرة أكبر على الإبداع وملائمة محتوى وروح الكتاب”.

ويستطرد: “هذا الفرع من الفن أو التصميم الجرافيكي سيظل قائم ويتطور في وجوده وتطوره قائم على وجود الكتب وتطوره محتواها”.

ويختتم: “بعض الأغلفة التي كانت محيرة أثناء تصميم غلافها هذا العام منها “نبوءة قصر السلطان” لمروى جوهر وصدر عن دار دوِّن، “كما يليق بأب يحاول” لمصطفى منير وصدر عن دار ”الكرمة"، “أسفار مريم المحرمة” لطارق عز وصدر عن دار الرواق".

معرض القاهره الدولي للكتاب الأغلفة أحمد فرج الفنان أحمد فرج نبوءة قصر السلطان كما يليق بأب يحاول أسفار مريم المحرمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

الأحكام في أسبوع.. تأييد إعدام قاتل نيرة أشرف ورفع اسم صفوان ثابت من قوائم الإرهاب

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

وزير الإسكان: تنفيذ أعمال الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية تجاوز 89%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

لأول مرة منذ توليه منصبه.. نتنياهو يلتقى لابيد لمناقشة عدة قضايا

فتح: إسرائيل تعمل بطريقة ممنهجة على وأد أى إمكانية لقيام دولة فلسطينية

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل