أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، أن روسيا مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي إذا فكرت بروكسل بمصيرها ودورها المستقل في عالم متعدد الأقطاب.

وقال جروشكو: "إذا فكر الاتحاد الأوروبي في مصيره ودوره المستقل في عالم متعدد الأقطاب، سنكون مستعدين للتعاون معه في المجالات التي يحتاجها وتلبي مصالح بلادنا".

وأشار إلى أنه على الرغم من كل التصريحات والمواقف غير الودية للمسؤولين الأوروبيين، فقد تم الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكد أنه يتم الحفاظ على اتصالات منتظمة نسبيًا معهم، لاسيما في مجالات الصناعات والرعاية الصحية، والمناخ، والعلوم، والتعليم، والطب البيطري، بالإضافة إلى بعض جوانب التعاون التجاري والطاقة.

وشدد على أن "إحدى النقاط الحساسة في الحوار هي النقل من مقاطعة كالينينغراد الروسية وإليها" عبر الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن روسيا تواصل الحفاظ على علاقات اقتصادية متبادلة المنفعة مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأن رجال الأعمال الأوروبيين مهتمون بالشراكة مع روسيا.

وشدد على أن الآراء المعادية لروسيا التي عبرت عنها قيادة المؤسسات الأوروبية لا تعكس مواقف جميع دول الاتحاد، ومنظماته الاجتماعية والسياسية ومواطني بلدانه.