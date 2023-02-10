الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تعلن عن أول حفار يعمل بالهيدروجين فى العالم

أول حفار يعمل بالهيدروجين
أول حفار يعمل بالهيدروجين

أعلن موقع الحكومة البريطانية، عن أول حفار يعمل بالهيدروجين في العالم قريبًا على الطرق ومواقع البناء في بريطانيا.

وقال الموقع، في تقرير له، سيكون أول حفار في العالم، مدعوم بمحرك احتراق الهيدروجين، قريبًا على طرق المملكة المتحدة ومواقع البناء بعد الموافقة الحكومية الأخيرة، مما يساعد على إزالة الكربون من صناعة البناء في المملكة المتحدة.

ومنحت حكومة المملكة المتحدة إعفاءً خاصًا، بموجب أمر خاص بالمركبة، ويسمح لشركة JCB، الشركة المصنعة لمعدات البناء البريطانية، باختبار واستخدام أول لودر حفار يعمل بالهيدروجين على طرق المملكة المتحدة.

كما يسمح طلب السيارة الخاص الذي قدمه وزير النقل لشركة JCB باختبار آليتها الجديدة التي تعمل بالهيدروجين على الطريق السريع العام، وهذا اللودر ذو المحراث الخلفي هو الأول من نوعه ويقدم حلاً رائدًا للمساعدة في تقليل الانبعاثات في مواقع البناء.

وأضاف التقرير نظرًا لأن 25% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المملكة المتحدة تأتي من البيئة المبنية، فمن الأهمية بمكان أن تتطلع صناعة البناء بأكملها إلى إزالة الكربون في كل مرحلة.

تساعد هذه التطورات أيضًا على تزويد الدولة بالمهارات والخبرات ليس فقط لتقليل الانبعاثات ولكن أيضًا توفير التعلم للمتدربين المحتملين، مما يثبت مهارات الأمة في المستقبل.

قال وزير التكنولوجيا وإزالة الكربون جيسي نورمان: من السيارات إلى مواقع البناء، تلعب الصناعة دورًا حيويًا في إزالة الكربون من اقتصادنا وخلق وظائف خضراء وازدهار.

ويُعد استثمار JCB في المعدات الصديقة للبيئة مثالًا رائعًا على كيفية قيام الصناعة بتحقيق ذلك، باستخدام أنواع الوقود البديلة لتوليد نمو اقتصادي مستدام.

ويعتبر النموذج الأولي لودر حفار JCB الذي يعمل بالهيدروجين خطوة أولى مهمة في جهود صناعة البناء لإزالة الكربون في قطاع "يصعب إزالة الكربون منه". يمكن لآلات احتراق الهيدروجين أن تلعب دورًا حيويًا في تقليل انبعاثات الكربون في الأماكن التي قد لا تكون فيها الأنواع الأخرى من الطاقة النظيفة هي الأكثر عملية أو كفاءة.

وقال رئيس مجلس إدارة JCB اللورد بامفورد: يعد الحصول على طلب خاص لهذه السيارة من وزارة النقل خطوة أولى مهمة في الحصول على آلات JCB التي تعمل بمحركات احتراق الهيدروجين من وإلى مواقع البناء البريطانية باستخدام الطريق السريع العام. إنه تأكيد على أن JCB يسير على الطريق الصحيح في السعي لتحقيق طموحاته الصفرية الصافية.

واللودر حفار JCB الذي يعمل بالهيدروجين هو الأول من نوعه في العالم في صناعتنا، وهو حفار بمحرك احتراق داخلي مصمم لغرض معين يستخدم غاز الهيدروجين كمصدر للطاقة، وإنه اختراق حقيقي - وقود خالٍ من ثاني أكسيد الكربون يوفر القدرة على قيادة المكابس في محرك احتراق داخلي، وهي تقنية موجودة منذ أكثر من 100 عام، وهي تقنية نعرفها جميعًا.

الاحتباس الحرارى الانبعاثات التكنولوجيا الهيدروجين الحكومة البريطانية

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وائل لطفي

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