الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا ترافلر»: مصر من بين أفضل 20 وجهة في العالم

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قال موقع «ذا ترافلر» الأسترالي، إن مصر من بين أفضل 20 وجهة في العالم لقضاء العطلات لأصحاب الميزانية المحدودة.

وأضاف التقرير في عالم يتسم بالتضخم، وارتفاع أسعار شركات الطيران، وزيادة الطلب على السفر، حان الوقت لإعادة اكتشاف بعض الأشياء المفضلة القديمة ذات الأسعار المعقولة، وربما بعض الأشياء الجديدة أيضًا، ومعظمهم أقرب إلى المنزل، مما يجعل الوصول إليهم أرخص.

وتابع يمكن أن تساعد أسعار الصرف ولكن اختياراتنا هي الأماكن التي قدمت دائمًا قيمة جيدة بغض النظر عن تقلبات العملة، ثم مرة أخرى، الأوقات الجيدة أو الأوقات السيئة.

بالطبع، التكلفة المعقولة لا تعني الميزانية ببساطة فستكلف الفنادق الفاخرة دائمًا أكثر من الفنادق متوسطة المدى، ولكن يمكن أن تكون بأسعار معقولة في أماكن معينة، حتى لو كانت تتجاوز ميزانية بعض المسافرين.

وأوضح التقرير أن البرتغال هي أرخص وجهة في منطقة اليورو، لكن هذا لا يعني أنها بأسعار زهيدة مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى وبعض الأماكن ذات القيمة الجميلة على ما يبدو، مثل بالي، تفرض رسومًا على الإقامة بالدولار الأمريكي والتي يمكن أن تكون رحلة مكلفة إذا كان الدولار الأسترالي الزئبقي مريضًا.

وتؤثر القرارات الحكيمة أيضًا على القدرة على تحمل التكاليف، فالفنادق ذات العلامات التجارية الصينية تذهب بنصف سعر الفنادق ذات العلامات التجارية الغربية في الصين والوجبات الغربية (والوجبات الصينية الفاخرة) باهظة الثمن والقليل من المعرفة باللغة الصينية أو روح المغامرة تجعل الصين ميسورة التكلفة للغاية ولكن بالنسبة للسائح الخارجي المنتظم فهي ببساطة ليست كذلك.

كما تتضمن فكرة القدرة على تحمل التكاليف ضمنيًا القيمة بالتأكيد، فنحن نريد أفضل تجربة مقابل الدولار أو الدونج أو الدينار، ولا جدوى من تضمين الدول التي لا تقدم خدمات التوصيل كوجهات عطلة مهما كانت رخيصة الثمن.

الأشياء المفضلة البرتغال التجارى الخارجي الدولار الطلب علي السفر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

الأحكام في أسبوع.. تأييد إعدام قاتل نيرة أشرف ورفع اسم صفوان ثابت من قوائم الإرهاب

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

أجواء باردة وسقوط أمطار.. حالة الطقس خلال 72 ساعة بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

لأول مرة منذ توليه منصبه.. نتنياهو يلتقى لابيد لمناقشة عدة قضايا

فتح: إسرائيل تعمل بطريقة ممنهجة على وأد أى إمكانية لقيام دولة فلسطينية

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل