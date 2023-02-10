«ذا ترافلر»: مصر من بين أفضل 20 وجهة في العالم

قال موقع «ذا ترافلر» الأسترالي، إن مصر من بين أفضل 20 وجهة في العالم لقضاء العطلات لأصحاب الميزانية المحدودة.

وأضاف التقرير في عالم يتسم بالتضخم، وارتفاع أسعار شركات الطيران، وزيادة الطلب على السفر، حان الوقت لإعادة اكتشاف بعض الأشياء المفضلة القديمة ذات الأسعار المعقولة، وربما بعض الأشياء الجديدة أيضًا، ومعظمهم أقرب إلى المنزل، مما يجعل الوصول إليهم أرخص.

وتابع يمكن أن تساعد أسعار الصرف ولكن اختياراتنا هي الأماكن التي قدمت دائمًا قيمة جيدة بغض النظر عن تقلبات العملة، ثم مرة أخرى، الأوقات الجيدة أو الأوقات السيئة.

بالطبع، التكلفة المعقولة لا تعني الميزانية ببساطة فستكلف الفنادق الفاخرة دائمًا أكثر من الفنادق متوسطة المدى، ولكن يمكن أن تكون بأسعار معقولة في أماكن معينة، حتى لو كانت تتجاوز ميزانية بعض المسافرين.

وأوضح التقرير أن البرتغال هي أرخص وجهة في منطقة اليورو، لكن هذا لا يعني أنها بأسعار زهيدة مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى وبعض الأماكن ذات القيمة الجميلة على ما يبدو، مثل بالي، تفرض رسومًا على الإقامة بالدولار الأمريكي والتي يمكن أن تكون رحلة مكلفة إذا كان الدولار الأسترالي الزئبقي مريضًا.

وتؤثر القرارات الحكيمة أيضًا على القدرة على تحمل التكاليف، فالفنادق ذات العلامات التجارية الصينية تذهب بنصف سعر الفنادق ذات العلامات التجارية الغربية في الصين والوجبات الغربية (والوجبات الصينية الفاخرة) باهظة الثمن والقليل من المعرفة باللغة الصينية أو روح المغامرة تجعل الصين ميسورة التكلفة للغاية ولكن بالنسبة للسائح الخارجي المنتظم فهي ببساطة ليست كذلك.

كما تتضمن فكرة القدرة على تحمل التكاليف ضمنيًا القيمة بالتأكيد، فنحن نريد أفضل تجربة مقابل الدولار أو الدونج أو الدينار، ولا جدوى من تضمين الدول التي لا تقدم خدمات التوصيل كوجهات عطلة مهما كانت رخيصة الثمن.