«دريفت ترافل»: مصر واحدة من أفضل وجهات السفر وأكثر جاذبية في العالم

قالت مجلة «دريفت ترافل» الدولية المعنية بالسفر، إن مصر واحدة من أفضل وجهات السفر وأكثر جاذبية في العالم، ومن أقدم الحضارات وموطن الفراعنة بسبب تاريخها الغني وثقافتها المتنوعة.

وقالت الصحيفة قي تقرير لها: «من منا لم يحلم بزيارة مصر؟ فمصر وجهة لا يمكن لأحد أن يشك في أنها أفضل مكان للزيارة، ويعود تاريخها إلى أكثر من 5000 عام، وهي واحدة من أقدم الحضارات وموطن الفراعنة، فإنها أرض صوفية قديمة تجذب آلاف السائحين كل عام، ويعود الكثير منهم لزيارة أخرى».

ويساهم نهر النيل والشوارع والفنادق والأسواق والأشخاص والمتاجر والمباني والحضارة في جذب المدن والبلدات والمعالم السياحية في مصر، مما يجعلها واحدة من أفضل الدول للسفر إليها.

- مجمع أهرامات الجيزة

مصر بلد مليء بالعديد من الأماكن التي يمكن زيارته، ومن أشهرها أهرامات الجيزة، وتم بناء هذه الهياكل القديمة منذ أكثر من 5000 عام وهي موطن للهرم الأكبر، وهو أحد عجائب الدنيا السبع.

ومن خلال باقات العطلات هذه في مصر، يمكن لزوار الأهرامات القيام بجولة وتسلق الصخور، وركوب الخيل أو الجمال، وحتى الذهاب إلى الداخل للاستكشاف.

وفي الليل، يضيء أبو الهول والأهرامات بعرض من الأضواء الملونة ويقدم أبو الهول تاريخًا محكيًا للأهرامات، بالإضافة إلى مشاهدة المعالم السياحية، يمكن للزوار أيضًا التقاط الصور وشراء الهدايا التذكارية مثل الأهرامات المصغرة أو العناصر العتيقة.

وتعد أهرامات الجيزة من المعالم التي يجب زيارتها لأي شخص يزور مصر.

- المتحف المصري للتحف

يعد المتحف المصري في القاهرة من الأماكن التي يجب زيارتها لكل مهتم بالتاريخ والثقافة المصرية القديمة.

يضم أكثر من 120 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك مجموعة توت عنخ آمون الشهيرة ومجموعة متنوعة من المومياوات والتماثيل والمجوهرات وغير ذلك من معروضات المتحف مرتبة ترتيبًا زمنيًا، مما يسمح للزوار بمتابعة تطور الحضارة المصرية القديمة من فترة ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني.

بالإضافة إلى المتحف الرئيسي، يوجد أيضًا متحف للأطفال على الأرض، والذي يضم معارض تفاعلية مصممة لإشراك الزوار الصغار وتثقيفهم. يعد المتحف المصري وجهة رائعة وغنية بالمعلومات للمسافرين من جميع الأعمار

نهر النيل

يعد نهر النيل مصدرًا حيويًا للحياة وميزة مركزية لمشهد مصر وثقافتها، ويمتد على طول أكثر من 4000 ميل من مصدره في وسط إفريقيا إلى دلتا في البحر الأبيض المتوسط ​، ويمر عبر قلب مصر على طول الطريق.

لعب النهر دورًا رئيسيًا في تطور الحضارة المصرية القديمة، حيث وفر المياه للري والنقل للتجارة، واليوم لا يزال نهر النيل موردًا مهمًا وهو أيضًا وجهة سياحية شهيرة، حيث توفر الرحلات البحرية في نهر النيل الفرصة لمشاهدة العديد من المواقع التاريخية والثقافية على طول ضفافه.

ومن المعابد والمقابر القديمة إلى المدن والقرى الحديثة، ويعتبر نهر النيل من المناظر الطبيعية الغنية والمتنوعة التي تقدم شيئًا للجميع.

معالم الجذب في الأقصر

تقع الأقصر في جنوب مصر، وهي مدينة غارقة في التاريخ وموطن للعديد من الكنوز المصرية القديمة.

كانت ذات يوم عاصمة الفراعنة وتشتهر بالعديد من المعابد والمقابر والآثار القديمة الأخرى. ومن أشهر المواقع في الأقصر معبد الكرنك ووادي الملوك ومعبد حتشبسوت.

وتقدم هذه المعالم لمحة عن الماضي وتوفر نظرة ثاقبة للحياة الدينية والسياسية والثقافية لمصر القديمة، والأقصر هي أيضًا موطن لعدد من وسائل الراحة والمعالم السياحية الحديثة، بما في ذلك المتاحف والحدائق ومنطقة السوق الصاخبة.

ومع الكثير من الأشياء التي يمكن مشاهدتها والقيام بها، فإن الأقصر هي وجهة شهيرة للمسافرين المهتمين باستكشاف تاريخ مصر وثقافتها الغنية.

آثار أسوان

تقع أسوان في جنوب مصر، وهي مدينة معروفة بتاريخها الغني وجمالها الطبيعي المذهل، وتقع على ضفاف نهر النيل وهي موطن لعدد من المعابد القديمة وغيرها من المعالم.

وأشهر هذه المعابد هو معبد فيلة الذي تم تكريسه للإلهة إيزيس ويعتبر من أجمل المعابد في مصر.

وتشمل المواقع البارزة الأخرى في أسوان السد العالي بأسوان ومتحف النوبة والمسلة غير المكتملة.

وتعد المدينة أيضًا موطنًا لعدد من وسائل الراحة الحديثة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والأسواق، وأسوان هي وجهة شهيرة للمسافرين المهتمين باستكشاف تاريخ مصر الغني وثقافتها، بالإضافة إلى أولئك الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بجمال المدينة الطبيعي.

قلعة صلاح الدين

قلعة صلاح الدين، والمعروفة أيضًا باسم قلعة صلاح الدين هي قلعة تقع في القاهرة، مصر. تم بناؤه في القرن الثاني عشر من قبل صلاح الدين، الزعيم المسلم الشهير، وكان بمثابة هيكل دفاعي ورمز للسلطة.

والقلعة هي موطن لعدد من المعالم الهامة، بما في ذلك مسجد النصر محمد وقصر الجوهرة، وتوفر القلعة أيضًا إطلالات بانورامية على المدينة، مما يجعلها وجهة سياحية شهيرة. بالإضافة إلى أهميتها التاريخية والثقافية.

تعد قلعة صلاح الدين أيضًا إنجازًا معماريًا جميلًا ومثيرًا للإعجاب، بزخارفها المتقنة وتفاصيلها المعقدة. إنها وجهة لا بد من زيارتها لأي شخص يزور القاهرة.

دير سانت كاترين

دير سانت كاترين، المعروف أيضًا باسم دير التجلي، هو دير روم أرثوذكسي يقع في شبه جزيرة سيناء في مصر، وهو أحد أقدم الأديرة في العالم، وقد تأسس في القرن السادس على يد الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول.

ويعد الدير موطنًا لعدد من القطع الأثرية الدينية والثقافية المهمة، بما في ذلك المخطوطة السينائية، وهي واحدة من أقدم نسخ من الكتاب المقدس في الوجود.

والدير هو أيضًا موطن لعدد من اللوحات الجدارية والأيقونات الجميلة، بالإضافة إلى مكتبة تحتوي على آلاف المخطوطات والكتب النادرة، بالإضافة إلى أهميته التاريخية والثقافية.

يعد دير سانت كاترين أيضًا مكانًا جميلًا وهادئًا للزيارة، مع إطلالاته الخلابة على المناظر الطبيعية المحيطة وأجواءها الهادئة.



- عجائب الإسكندرية

الإسكندرية مدينة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​، وتأسست في القرن الرابع قبل الميلاد من قبل الإسكندر الأكبر وسرعان ما أصبحت مركزًا ثقافيًا واقتصاديًا رئيسيًا.

كانت الإسكندرية موطنًا لعدد من الشخصيات المهمة عبر التاريخ، بما في ذلك الفيلسوف أرسطو والعالم أرخميدس، وكانت أيضًا موطنًا لمكتبة الإسكندرية الشهيرة، والتي كانت واحدة من أكبر وأهم مكتبات العالم القديم.

اليوم الإسكندرية مدينة صاخبة ذات تاريخ غني وثقافة نابضة بالحياة، فهي موطن لعدد من المعالم الهامة، بما في ذلك قلعة قايتباي وقصر المنتزه فضلاً عن عدد من المتاحف والمكتبات والمؤسسات الثقافية الأخرى. معالم القاهرة الإسلامية القاهرة الإسلامية هي حي في القاهرة، مصر تضم عددًا من المعالم الإسلامية والمواقع الثقافية المهمة.

وتشتهر بشوارعها الضيقة وأسواقها الصاخبة ومساجدها وقصورها الجميلة، ومن أشهر معالم القاهرة الإسلامية جامع الأزهر ومسجد محمد علي وقلعة صلاح الدين.

يضم الحي أيضًا عددًا من المتاحف، بما في ذلك متحف الفن الإسلامي الذي يضم مجموعة من الأعمال الفنية الإسلامية النادرة والجميلة. القاهرة الإسلامية هي وجهة لا بد من زيارتها لأي شخص مهتم بالثقافة والتاريخ الإسلامي، وهي تقدم تجربة فريدة ومثيرة للمسافرين من جميع الأعمار.

واحة سيوة

واحة سيوة هي واحة صحراوية صغيرة ولكنها خلابة تقع في الصحراء الغربية لمصر تشتهر بجمالها الطبيعي بأشجار النخيل، والمياه الزرقاء الصافية، والمناظر الخلابة للصحراء المحيطة.

والواحة هي موطن لعدد من المعالم الهامة، بما في ذلك معبد آمون، الذي كان مخصصًا للإله المصري القديم آمون وهو أحد أفضل المعابد المحفوظة في مصر.

والواحة هي أيضًا موطن لعدد من القرى الصغيرة، لكل منها طابعها الفريد وسحرها. تعد واحة سيوة وجهة شهيرة للمسافرين الذين يتطلعون إلى الهروب من صخب الحياة في المدينة وتجربة السلام والهدوء في الصحراء. إنه مكان فريد وجميل للزيارة.



- الغردقة الساحرة

الغردقة هي مدينة تقع على ساحل البحر الأحمر، وتشتهر بشواطئها الجميلة ومياهها الصافية، مما يجعلها وجهة شهيرة للغطس والغوص والرياضات المائية الأخرى.

تعد المدينة أيضًا موطنًا لعدد من الفنادق والمنتجعات الصحية الفاخرة التي تقدم مجموعة من وسائل الراحة والأنشطة للمسافرين. بالإضافة إلى جمالها الطبيعي ووسائل الراحة الحديثة.

تعد الغردقة أيضًا موطنًا لعدد من المواقع الثقافية والتاريخية، بما في ذلك معبد سيتي الأول ومتحف الغردقة، وشواطئها المذهلة وتاريخها الغني ووسائل الراحة الفاخرة، تعد الغردقة وجهة لا بد من زيارتها لأي شخص يزور مصر.

واختتم التقرير أن مصر دولة ذات تاريخ وثقافة غنية ومتنوعة تقدم شيئًا للجميع، فمن الأهرامات والمعابد القديمة إلى مدنها وشواطئها الحديثة، هناك أماكن لا حصر لها للزيارة وأشياء يمكن رؤيتها والقيام بها في مصر.

وإذا كنت تخطط لرحلة إلى مصر في عام 2023، فإن بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار تشمل التأكد من الحصول على اللقاحات اللازمة، واحترام العادات والتقاليد المحلية، واتخاذ احتياطات السلامة اللازمة، فيمكن أن تكون رحلتك إلى مصر في عام 2023 تجربة ممتعة لا تُنسى.

