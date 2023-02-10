الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دعاء الصباح اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

مع اقتراب شروق شمس يوم الجمعة 10 فبراير 2023، يبحث عدد كبير من الناس عن أدعية الصباح التي وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلّم - حيث يعتبر الدعاء من أفضل العبادات التي يحبها الله تعالى، فهي تقرب العبد من ربه، والله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويجب الإلحاح في الدعاء والخشوع لله، ليكن مستجابًا بإذن الله.

لذا تقدم جريدة «الدستور» أفضل الأدعية الصباحية على النحو التالى:

دعاء الصباح

«اللّهمّ إنّي أسألك العفو والعافية في الدّنيا والآخرة، اللّهمّ إنّي أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللّهمّ استر عوراتي وآمن روعاتي، اللّهمّ احفظني من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

دعاء الصباح: «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ عِلمًا نافعًا، ورِزْقًا طيِّبًا، وعمَلًا مُتقَبَّلًا، كان يقوله النبي– صلّى الله عليه وسلّم- عندما يسلم من صلاة الفجر».

«اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر».

اللّهمّ عافني في بدني، اللّهمّ عافني في سمعي، اللّهمّ عافني في بصري، لا إله إلاّ أنت».

«حسبي اللّه لا إله إلاّ هو عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السّميع العليم».

«اللهم ارزقني برزق من عندك لا حد له، وفرجًا من عندك لا مد له وخيرًا من عندك لا عدد له، اللَّهم رحمَتك أرْجو، فلا تَكلني إلى نفسي طَرفة عَيْن، أصلح لي شَأْني كُله، لا إله إلا أنت».

«اللّهمّ بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النّشور».

«سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته».

اللّهمّ أصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيرٍ، وَاجْعَلِ المَوتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ».

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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