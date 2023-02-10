خبير اقتصادى يوضح أهمية مدينة «سايلو فودز» للصناعات الغذائية للاقتصاد القومى

أوضح الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، أهمية مدينة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية للاقتصاد القومي، قائلاً: "إنها تعكس اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، لما له من أهمية بالغة للاقتصاد القومي".

وأضاف فرج عبدالله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أن أهمية مدينة "سايلو فودز" تكمن في اتجاهين؛ الاتجاه الأول هو زيادة مساهمة المكون الصناعي للناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن 13% من الإنتاج السنوي الخاص بنا هو إنتاج صناعي، والدولة تستهدف أن يصل هذا الرقم إلى 25% وأكثر خلال الخطة المقبلة.

وأوضح أن القطاع الصناعي يسع الثلث من العمالة وحجم التشغيل في الدولة المصرية، لافتًا إلى أن قطاع الصناعة في غاية الأهمية للتوظيف وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أن القطاع الصناعي يتخطى التريليون جنيه، من أصل أكثر من 9 تريليونات جنيه ناتج محلي إجمالي بحسب آخر إحصائيات.

وأشار إلى أن افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الغذاء "سايلو فودز" يؤكد أن هناك اهتماما بالغا لقطاع الصناعة، وأن هناك زيادة مضطردة لحجم الصناعة نسبة للناتج المحلي الإجمالي.