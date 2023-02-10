بعد ثورات الربيع العربى.. كيف لعب تنظيم الإخوان الدولى دورًا فى إسقاط الدول؟

قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن ماكينة إعلام الإخوان تحاول دائما أن تنفي عن نفسها بأنها جماعة معتدلة، وتحمل وسطية الإسلام.

وأضاف الكتاتني خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أنه من خلال التجربة العملية على أرض الواقع، شاهدنا أن هذه الجماعة تلطخت أيديها بالدماء، وهو ليس بجديد، لكنه ثبت تأكيده خلال ثورات الربيع العربي، مروراً بثورة الـ 30 من يونيو وما بعدها من أحداث.

وأوضح أن جماعة الإخوان منذ نشأتها وهي تنتهج فكر التكفير، الذي بذر بذوره حسن البنا، وقعده سيد قطب، الذي يتيح لمعتنقيه أن يستبيح الدماء، لافتاً إلى أن هذه الفكرة جاءت على أهواء المخطط الغربي الذي يحتضن هذه الجماعات.

وأشار إلى أن مخطط الشرق الأوسط الكبير تكشف رويدًا رويدًا، حيث لم يظهر للعالم مرة واحدة بواسطة الباحثين والخبراء والمحللين، لافتا إلى أنه كان يوجد ضابط أمريكي متقاعد اسمه رولف ريترز، روج لهذه الأفكار عام 2008م، حيث نشر كتابه"دعهم دائماً في قتال أبدًا".