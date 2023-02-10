الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد ثورات الربيع العربى.. كيف لعب تنظيم الإخوان الدولى دورًا فى إسقاط الدول؟

الإخوان
الإخوان

قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن ماكينة إعلام الإخوان تحاول دائما أن تنفي عن نفسها بأنها جماعة معتدلة، وتحمل وسطية الإسلام.

 

وأضاف الكتاتني خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أنه من خلال التجربة العملية على أرض الواقع، شاهدنا أن هذه الجماعة تلطخت أيديها بالدماء، وهو ليس بجديد، لكنه ثبت تأكيده خلال ثورات الربيع العربي، مروراً بثورة الـ 30 من يونيو وما بعدها من أحداث.

 

وأوضح أن جماعة الإخوان منذ نشأتها وهي تنتهج فكر التكفير، الذي بذر بذوره حسن البنا، وقعده سيد قطب، الذي يتيح لمعتنقيه أن يستبيح الدماء، لافتاً إلى أن هذه الفكرة جاءت على أهواء المخطط الغربي الذي يحتضن هذه الجماعات.

 

وأشار إلى أن مخطط الشرق الأوسط الكبير تكشف رويدًا رويدًا، حيث لم يظهر للعالم مرة واحدة بواسطة الباحثين والخبراء والمحللين، لافتا إلى أنه كان يوجد ضابط أمريكي متقاعد اسمه رولف ريترز، روج لهذه الأفكار عام 2008م، حيث نشر كتابه"دعهم دائماً في قتال أبدًا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

مواعيد عرض مسلسل "بالطو" على watch it

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا