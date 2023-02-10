الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ تمويل واستثمار يوضح جهود الدولة لمنح دور أكبر للقطاع الخاص فى التنمية

القطاع الخاص
القطاع الخاص

أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، جهود الدولة لمنح دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية، قائلاً: "إن هذه المجهودات نابعة من اقتناع تام". 

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أن الدولة مقتنعة بالتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري داخليًا وخارجيًا، حيث توجد لدينا تحديات داخلية متمثلة في نسبة الزيادة السكانية الكبيرة للغاية، وهو ما ينشأ عنه تحديات، لافتاً إلى أن عبء التنمية الاقتصادية لن تستطيع الدولة بمفردها أو الاستثمارات العامة وحدها أن تتحمل مسؤولية تحقيق معدل التنمية المرتفعة. 

وأشار إلى أن هذا الاقتناع هو الذي يترجم على أرض الواقع، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن أكثر من مرة أن الدعوة ليست موجهة فقط للقطاع الخاص، لكن كل ما يجب أن يتم من جانب الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص بنسبة أكبر، يتم على أرض الواقع.

وبيّن أن الدولة المصرية تمتلك وثيقة ملكية الدولة، فضلًا عن برنامج الطروحات الخاص بـ 32 شركة. 

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