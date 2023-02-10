أكاديمى: زلزال تركيا سيأتى خلفه عدد من الهزات المرتدة لمدة أسبوعين

قال الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ قسم الزلازل، إن زلزال تركيا كان مدمر نتيحة وقوعه داخل المناطق السكنية على اليابسة، ولهذا تم وقوع الآف الضحايا جراء هذه الحدث الجلل.

تركيا تحت الأنقاض

وأكد الحديدي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن زلزال تركيا من الطبيعي أن يأتي خلفه عدد من الهزات المرتدة لمدة أسبوعين على التوالي.

التنبؤ بالزلازل

وتابع في حديثه، أنه يجب توخي الحذر لأنه لا أحد يأمن للطبيعة خاصة في ظل عدم قدرة العلماء حتى الآن على التنبؤ بموعد وتوقيت تلك الزلازل، مشيراً إلى أن تركيا تشهد الآن بعض الهدوء النسبي في الهزات المرتدة.