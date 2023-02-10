الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مدير مصنع البسكويت بـ«سايلو فودز»: أنتجنا مليار وجبة للتغذية المدرسية

مصنع
مصنع

قال المهندس حاتم فرحات، مدير مصنع البسكوت من شركة سايلو فودز، إن مصنع البسكوت تم افتتاحه العام الماضي، يوم 3 أغسطس، وهو مبني على مساحة 47 ألف متر مربع، وبه خمس خطوط إنتاج. 

 

وأضاف «فرحات» خلال لقاءه ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع عبر فضائية «ten»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن الخمس خطوط إنتاج بهم خطين لإنتاج بسكوت الويفر، وخطين لإنتاج البسكوت المحشي والعجوة، وخط لإنتاج البسكوت السادة. 

 

وأوضح مدير مصنع البسكوت من شركة سايلو فودز، أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصنع البسكوت 240 طن في اليوم، ويتم إنتاج 50 نوع من البسكوت حتى الآن.

 

وأشار إلى أنه يوجد ثلاث منتجات من التغذية المدرسية، وهو بسكوت الويفر وهو عبارة عن 45 جرامًا، والبسكوت السادة 40 جرامًا، وبسكوت العجوة 80 جرامًا، معقبًا: "أنتجنا مليار وجبة للتغذية المدرسية".

 

ولفت إلى أنه في المرحلة الأولى كانوا ينزلون السوق بـ15 منتجًا، منهم 3 للمدارس، وهم مخصصين للتغذية المدرسية، و12 مخصصين للسوق المحلي، مبينًا أنه تم إدخال 35 منتجًا جديدًا هذا العام، وبالتالي أصبح إجمالي المنتجات 50 منتجًا. 

 

وأكد أن الهدف الأساسي هو تقليل الاستيراد، حيث كان يتم إستيراد كل هذه المنتجات من الخارج.

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وائل لطفي

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