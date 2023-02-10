متسابقى التقديم التليفزيونى يبهرون لجنة تحكيم «الدوم»

عرضت المتسابقة أفنان جمال، من شمال سيناء العريش، تقديما تليفزيونيا، أمام لجنة تحكيم "الدوم"، خلال تقديمها للفقرة الإخبارية.



وعلق الإعلامي محمد عبدالرحمن، قائلاً:"إيقاعك يقترب من الملل".



بينما قال محمد سعيد محفوظ، :"محتاجة مزيد من الطاقة وشخصية إخبارية أعلى".



كما أبهرت بوسي ماهر، من الجيزة، عن فئة التقديم التليفزيوني، لجنة تحكيم "الدوم"، خلال تقديمها للفقرة الإخبارية.



وعقبت ريهام السهلي، قائلة:" عندك بعض الهفوات اللغوية".



وقال الإعلامي محمد عبد الرحمن:"البداية مختصرة زيادة عن اللزوم".

“الدوم”

وبدأت أولي حلقات تجارب الأداء الكامل من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، لفئة التقديم التليفزيوني، والتمثيل.

وتشكلت لجنة التحكيم لفئة التقديم التليفزيوني، من الإعلامية ريهام السهلي، والدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

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