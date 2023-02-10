ريهام السهلى: رغبة وإرادة المتسابق بـ«الدوم» تظهر فى أدائه

قالت الإعلامية ريهام السهلي، إن الشيء المشترك بين المتسابقين في فئة التقديم التليفزيوني الذين تم اختيارهم من المرحلة السابقة "تحدي الدقيقة الواحدة"، هي الرغبة والإرادة اللتين تنعكسان بالتأكيد على الأداء.

وتابعت: "بتحس فعلاً مين عنده حس هذه المهنة، وفكرة التقديم موجودة من جواه وهو بيقدم".

وأكملت: "الشغف ومصدقون في حلمهم، وكلهم عظماء، ورائعون".

وبدأت أولى حلقات تجارب الأداء الكامل من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، لفئة التقديم التليفزيوني، والتمثيل.

وتشكلت لجنة التحكيم لفئة التقديم التليفزيوني، من الإعلامية ريهام السهلي، والدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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