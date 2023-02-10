الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تحسن نسبى للطقس.. «الأرصاد» تكشف التفاصيل الحالة الجوية اليوم

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الصقيع مستمرة معنا، لكن سنشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة. 

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن اليوم ستتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 10 و11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حيث سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لافتًا إلى أن الطقس لن يكون بنفس القسوة، لكن مازال شديد البرودة في الساعات المتأخرة والساعات المبكرة من النهار.

وأوضح مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه في بداية اليوم يكون الجو باردًا، ومن ثم تبدأ الشمس في السطوع ويكون الطقس معتدل خلال فترات النهار إلى حد ما، لكن المناطق الجنوبية يكون فيها الطقس مائلًا إلى الدفء.

وأشار إلى أنه في فترات الليل، بمجرد غياب آشعة الشمس سيكون هناك انخفاضًا في درجات الحرارة.

وعن الأمطار والرياح، قال الدكتور محمود شاهين، إن نشاط الرياح سيكون محدودًا على مناطق أخرى، حيث لا يوجد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري. 

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