روان على تبهر لجنة تحكيم الدوم فى التقديم التليفزيونى

أبهرت روان علي لجنة تحكيم برنامج الدوم في فئة التقديم التليفزيوني خلال عرضها لفقرة إخبارية خلال المسابقة، لتعلق الإعلامية ريهام السهلي على الأداء قائلة: "عندك حضور وقبول، وطلّة حلوة".

وعقّبت ابنة الإسكندرية بعد خروجها من أمام لجنة التحكيم، بالقول: "التوتر كل مرة بدخل فيها المسرح بيبقي معايا، وفي خوف ورهبة فالموضوع صعب وبحاول أنقذ الموقف والحمد لله أشادوا بأدائي".

وبدأت أولى حلقات تجارب الأداء الكامل من برنامج "الدوم" بوابة النجوم لفئة التقديم التليفزيوني، والتمثيل.

وتشكلت لجنة التحكيم لفئة التقديم التليفزيوني من الإعلامية ريهام السهلي، والدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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