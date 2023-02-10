فريق «محمد عبدالوهاب» يقصى نظيره «صالح سليم» من كابيتانو مصر

استطاع فريق "محمد عبدالوهاب"، بقيادة كابتن سارة حسنين، إقصاء فريق "صالح سليم"، من بطولة "كابيتانو مصر"، بعد فوزهم عليهم بهدف واحد دون رد، في دور الثمانية.

إهداء الفوز لكابتن محمد عبدالوهاب

وأهدت كابتن سارة حسنين، الفوز لكابتن النادي الأهلي الراحل محمد عبدالوهاب، في الوقت الذي منح كابتن وليد سليمان نادي الأهلي السابق، الشارة الذهبية محمد حميدو، للمرة الثانية على التوالي.

كما وجه كابتن وليد سليمان، نصيحة لفريق شادي محمد، بعد خروجهم من المنافسة، قال فيها، إنه لابد أن يمروا بهذه المراحل حتى يحققوا النجاح لأن النجاح الذي يأتي سريعًا ينتهي سريعًا.

في الوقت نفسه انتقل كلا من محمد أشرف، ومحمد محسن، ومصطفى فؤاد، من فريق "صالح سليم"، لفريق كابتن "محمد عبدالوهاب"، وغادر باقي الفريق البرنامج والمنافسة ليكون بذلك أول فريق يغادر المسابقة.