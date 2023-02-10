الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

فريق «محمد عبدالوهاب» يقصى نظيره «صالح سليم» من كابيتانو مصر

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

استطاع فريق "محمد عبدالوهاب"، بقيادة كابتن سارة حسنين، إقصاء فريق "صالح سليم"، من بطولة "كابيتانو مصر"، بعد فوزهم عليهم بهدف واحد دون رد، في دور الثمانية.

 

إهداء الفوز لكابتن محمد عبدالوهاب

وأهدت كابتن سارة حسنين، الفوز لكابتن النادي الأهلي الراحل محمد عبدالوهاب، في الوقت الذي منح كابتن وليد سليمان نادي الأهلي السابق، الشارة الذهبية محمد حميدو، للمرة الثانية على التوالي.

 

كما وجه كابتن وليد سليمان، نصيحة لفريق شادي محمد، بعد خروجهم من المنافسة، قال فيها، إنه لابد أن يمروا بهذه المراحل حتى يحققوا النجاح لأن النجاح الذي يأتي سريعًا ينتهي سريعًا.

 

في الوقت نفسه انتقل كلا من محمد أشرف، ومحمد محسن، ومصطفى فؤاد، من فريق "صالح سليم"، لفريق كابتن "محمد عبدالوهاب"، وغادر باقي الفريق البرنامج والمنافسة ليكون بذلك أول فريق يغادر المسابقة. 

فريق محمد عبدالوهاب فريق صالح سليم إقصاء كابيتانو مصر الفوز وليد سليمان شادي محمد سارة حسنين

مواد متعلقة

سندوتشات كبدة وسجق فى «كابيتانو مصر»

وليد سليمان يستعيد ذكريات طرد المدرب له وضربه بالملعب فى «كابيتانو مصر»

لاعبو «كابيتانو مصر» يستقبلون وليد سليمان بهتافات «حاوي حاوي»

نصائح وليد سليمان لفريق «محمد عبدالوهاب» في «كابيتانو مصر»

وليد سليمان للاعبى «كابيتانو مصر»: إن شاء الله نشوف منكم محمد صلاح جديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

فتح: إسرائيل تعمل بطريقة ممنهجة على وأد أى إمكانية لقيام دولة فلسطينية

تعرف على طاقم حكام مباراة ريال مدريد والهلال السعودى فى كأس العالم للأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا