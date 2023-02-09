سندوتشات كبدة وسجق في «كابيتانو مصر»

فاجأت البلجيكية إليسا يانكون، ابنة ميشيل يانكون مدرب حراس النادي الأهلي، فريقي "محمد عبدالوهاب"، و"صالح سليم"، بسندوتشات خاصة قبل مباراة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر".

وفاجأت إليسا لاعبي الفريقين، بوجود عربة "كبدة وسجق"، داخل النادي وقامت هي بإعداد السندوتشات للاعبين، وسط مزاح المدربين سارة حسنين، وكابتن شادي محمد، بأن تضع سندوتشات دسمة للخصم.

تعليق إليسا على مشاركتها بالبرنامج

وعبرت سارة عن فخرها بالمشاركة في البرنامج قالت عبر صفحتها على “إنستجرام”، فخورة للغاية ويشرفني أن أكون جزءًا من هذا البرنامج "كابيتانو مصر" الذي أطلقته شركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارة الشباب والرياضة، وإنه مشروع ثوري في عالم الرياضة في مصر.

وتابعت: "أنه يتيح الفرصة لجميع المواهب من جميع المحافظات للحصول على فرصة في كرة القدم في مصر أو على المستوى الدولي، أشعر بالتواضع الشديد عندما أرى هؤلاء الشباب وعائلاتهم ممتلئين بالأمل، وأنا سعيدة جدًا لأن كابيتانو مصر يمنحهم هذه الفرصة أنا إليسا يانكون شاهدوا برنامج الكابيتانو".