الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سندوتشات كبدة وسجق في «كابيتانو مصر»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

فاجأت البلجيكية إليسا يانكون، ابنة ميشيل يانكون مدرب حراس النادي الأهلي، فريقي "محمد عبدالوهاب"، و"صالح سليم"، بسندوتشات خاصة قبل مباراة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر".

وفاجأت إليسا لاعبي الفريقين، بوجود عربة "كبدة وسجق"، داخل النادي وقامت هي بإعداد السندوتشات للاعبين، وسط مزاح المدربين سارة حسنين، وكابتن شادي محمد، بأن تضع سندوتشات دسمة للخصم.

تعليق إليسا على مشاركتها بالبرنامج

وعبرت سارة عن فخرها بالمشاركة في البرنامج قالت عبر صفحتها على “إنستجرام”، فخورة للغاية ويشرفني أن أكون جزءًا من هذا البرنامج "كابيتانو مصر" الذي أطلقته شركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارة الشباب والرياضة، وإنه مشروع ثوري في عالم الرياضة في مصر.

وتابعت: "أنه يتيح الفرصة لجميع المواهب من جميع المحافظات للحصول على فرصة في كرة القدم في مصر أو على المستوى الدولي، أشعر بالتواضع الشديد عندما أرى هؤلاء الشباب وعائلاتهم ممتلئين بالأمل، وأنا سعيدة جدًا لأن كابيتانو مصر يمنحهم هذه الفرصة أنا إليسا يانكون شاهدوا برنامج الكابيتانو".

إليسا يانكون كابيتانو مصر كبدة وسجق سندوتشات مباراة الليلة محمد عبدالوهاب صالح سليم شادي محمد سارة حسنين

مواد متعلقة

وليد سليمان يستعيد ذكريات طرد المدرب له وضربه بالملعب في «كابيتانو مصر»

لاعبو «كابيتانو مصر» يستقبلون وليد سليمان بهتافات «حاوي حاوي»

نصائح وليد سليمان لفريق «محمد عبدالوهاب» في «كابيتانو مصر»

وليد سليمان للاعبي «كابيتانو مصر»: إن شاء الله نشوف منكم محمد صلاح جديد

بداية دور الثمانية لبطولة «كابيتانو مصر» بمنافسة قوية

«كابيتانو مصر» يستقر على التشكيل المثالى بعد 12 مباراة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

الولايات المتحدة تدعم متضرري الزلزال بـ 85 مليون دولار

وزيرة التعاون الدولي: التحول الأخضر أحد أهدافنا الرئيسية التي نعمل على تحقيقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا