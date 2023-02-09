مرحلة الحسم.. بداية أولى حلقات تجارب الأداء الكامل من «الدوم»

بدأت أولى حلقات تجارب الأداء الكامل من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، لفئة التقديم التلفزيوني، والتمثيل.

وتشكلت لجنة التحكيم لفئة التقديم التليفزيوني، من الإعلامية ريهام السهلي، والدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

"الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.